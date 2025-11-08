Германия планирует закупить военную технику на $3,5 млрд
Другие страны
- 08 ноября, 2025
- 20:03
Германия готовится одобрить закупку оборонной техники на сумму более $3,47 млрд.
Как передает Report, об этом сообщают западные СМИ со ссылкой на документ правительства.
Отмечается, что закупки будут включать в себя 20 легких боевых вертолетов.
В отчете говорится, что законодатели одобрят крупный пакет расходов на оборону на закрытом заседании 12 ноября, который также включает сделку примерно на 1 млрд евро с Hensoldt AG (HAGG.DE) и Theon International (THEON.AS) на поставку 100 000 приборов ночного видения.
