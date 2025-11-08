Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад

    Германия планирует закупить военную технику на $3,5 млрд

    Другие страны
    • 08 ноября, 2025
    • 20:03
    Германия планирует закупить военную технику на $3,5 млрд

    Германия готовится одобрить закупку оборонной техники на сумму более $3,47 млрд.

    Как передает Report, об этом сообщают западные СМИ со ссылкой на документ правительства.

    Отмечается, что закупки будут включать в себя 20 легких боевых вертолетов.

    В отчете говорится, что законодатели одобрят крупный пакет расходов на оборону на закрытом заседании 12 ноября, который также включает сделку примерно на 1 млрд евро с Hensoldt AG (HAGG.DE) и Theon International (THEON.AS) на поставку 100 000 приборов ночного видения.

    Германия ФРГ оборона вертолеты

    Последние новости

    20:28
    Фото

    На военном параде в Баку продемонстрировано современное вооружение Азербайджанской армии - СПИСОК

    Армия
    20:24
    Фото

    В Ханкенди состоялся салют в честь Дня Победы - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    20:22

    Азербайджанский пловец взял бронзу 6-й Исламиады в Саудовской Аравии

    Индивидуальные
    20:20
    Фото

    Азербайджанцы в США отметили День Победы восхождением в горы Колорадо

    Диаспора
    20:16

    ФРГ планирует пересмотреть свою торговую политику в отношении Китая

    Другие страны
    20:06
    Фото

    Азербайджанские дзюдоисты взяли бронзу на Исламиаде - ОБНОВЛЕНО

    Индивидуальные
    20:05

    В Португалии отметили День Победы Азербайджана

    Диаспора
    20:03

    Германия планирует закупить военную технику на $3,5 млрд

    Другие страны
    19:52
    Видео

    На параде в Баку также прошла колонна спецподразделения Qartal СГБ Азербайджана

    Армия
    Лента новостей