Германия планирует закупить военную технику на $3,5 млрд

Германия готовится одобрить закупку оборонной техники на сумму более $3,47 млрд.

Как передает Report, об этом сообщают западные СМИ со ссылкой на документ правительства.

Отмечается, что закупки будут включать в себя 20 легких боевых вертолетов.

В отчете говорится, что законодатели одобрят крупный пакет расходов на оборону на закрытом заседании 12 ноября, который также включает сделку примерно на 1 млрд евро с Hensoldt AG (HAGG.DE) и Theon International (THEON.AS) на поставку 100 000 приборов ночного видения.