    Almaniya 3,5 milyard dollarlıq hərbi texnika almağı planlaşdırır

    Digər ölkələr
    • 08 noyabr, 2025
    • 22:37
    Almaniya 3,5 milyard dollarlıq hərbi texnika almağı planlaşdırır

    Almaniya 3,47 milyard dollardan çox dəyərində müdafiə avadanlığının alınmasını təsdiqləməyə hazırlaşır.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə Qərb mediası hökumət sənədinə istinadən məlumat yayıb.

    Qeyd olunur ki, tədarükə 20 yüngül döyüş helikopteri daxil olacaq.

    Hesabatda bildirilir ki, qanunvericilər noyabrın 12-də qapalı iclasda böyük müdafiə xərcləri paketini təsdiqləyəcəklər. Paketə həmçinin "Hensoldt AG" (HAGG.DE) və "Theon International" (THEON.AS) ilə 100 000 gecəgörmə cihazının tədarükü üçün təxminən bir milyard avroluq müqavilə də daxildir.

    Almaniya müdafiə avadanlığı
    Германия планирует закупить военную технику на $3,5 млрд

