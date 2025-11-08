Almaniya 3,5 milyard dollarlıq hərbi texnika almağı planlaşdırır
Digər ölkələr
- 08 noyabr, 2025
- 22:37
Almaniya 3,47 milyard dollardan çox dəyərində müdafiə avadanlığının alınmasını təsdiqləməyə hazırlaşır.
"Report"un xəbərinə görə, bu barədə Qərb mediası hökumət sənədinə istinadən məlumat yayıb.
Qeyd olunur ki, tədarükə 20 yüngül döyüş helikopteri daxil olacaq.
Hesabatda bildirilir ki, qanunvericilər noyabrın 12-də qapalı iclasda böyük müdafiə xərcləri paketini təsdiqləyəcəklər. Paketə həmçinin "Hensoldt AG" (HAGG.DE) və "Theon International" (THEON.AS) ilə 100 000 gecəgörmə cihazının tədarükü üçün təxminən bir milyard avroluq müqavilə də daxildir.
Son xəbərlər
23:27
HƏMAS daha bir girovun meyitini İsrailə təhvil verə bilərDigər ölkələr
23:26
XİN rəhbəri: Antiterror əməliyyatından 10-15 dəqiqə əvvəl Rusiya sülhməramlılarına məlumat verdikXarici siyasət
23:23
ABŞ-də avtomobil piyadalara çırpılıb, ölən və xəsarət alanlar varDigər ölkələr
23:04
Foto
Video
Bakıda Zəfər Günü münasibətilə konsert və atəşfəşanlıq olub - YENİLƏNİBDaxili siyasət
23:02
Video
Hərbi paradda Dövlət Mühafizə Xidmətinin Milli Qvardiyasından ibarət heyət də keçid edibHərbi
22:56
Robert Fitso: Si Cinpin, Fridrix Merts və Mark Rutte Slovakiyaya səfər edəcəkDigər ölkələr
22:45
Ceyhun Bayramov: Sülhməramlıların statusu ilə bağlı Azərbaycanın təklif etdiyi anlayışlar Rusiyanı qane etmədiXarici siyasət
22:38
Foto
Gəncədə Zəfər Gününə həsr edilmiş konsert keçirilib, atəşfəşanlıq olubDaxili siyasət
22:37