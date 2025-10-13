Германия планирует приобрести более 400 БТР за 7 млрд евро

Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    • 13 октября, 2025
    • 17:31
    Правительство Германии планирует закупать 424 новых колесных бронированных транспортных средств на сумму почти 7 млрд евро.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

    Отмечается, что Министерство финансов страны представило запрос в бюджетный комитет Бундестага о поставках вооружения для армии. Он будет рассмотрен в ближайшие дни.

    Наибольшая часть сделки – это рамочное соглашение с оборонной группой General Dynamics о закупке 274 разведывательных машин на сумму около 3,5 млрд евро, первые поставки которых запланированы на 2028 год. Опция на приобретение еще 82 разведывательных танков у General Dynamics может увеличить объем заказа до 356 машин или до 4,6 млрд евро.

    Второй проект предусматривает закупку 150 колесных бронированных боевых машин пехоты Schakal на сумму около 3,4 млрд евро. Поставка боевых машин запланирована на период с 2027 по 2031 год.

    Приобретение боевых машин Schakal также может быть расширено на более позднем этапе с опцией на дополнительные 200 машин.

    Поставка боевых машин запланирована на 2027–2031 годы.

