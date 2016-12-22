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    Германия объявила о вознаграждении за наводку на террориста

    Две фотографии Амри были опубликованы на веб-сайте управления

    Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Германия в среду, 21 декабря, предложила вознаграждение в размере 100000 евро ($ 104260) за информацию, которая приведет к аресту гражданина Туниса, подозреваемого в причастности к теракту в Берлине, 24-летнего Аниса Амри, который может быть вооружен и опасен.

    Как передает Report, об этом сообщает управление Федеральной прокуратуры сообщило в своем заявлении, что поиск Амри находится в розыске, при поддержке со стороны полицейских во всех 16 федеральных землях Германии.

    "Рост Аниса Амри 178 см и весит подозреваемый террорист около 75 кг, имеет черные волосы и карие глаза", - говорится в заявлении офиса.

    "Осторожно: Он мог быть вооружен и опасен!", предупреждает Управление Федеральной прокуратуры.

    Две фотографии Амри были опубликованы на веб-сайте управления. 

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