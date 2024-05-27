Германия намерена выделить еще 60 млн евро в качестве гумпомощи Украине

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок анонсировала выделение страной еще 60 млн евро в качестве гуманитарной помощи Украине.

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок анонсировала выделение страной еще 60 млн евро в качестве гуманитарной помощи Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила она по прибытии на заседание Совета ЕС на уровне глав МИД.

"На эти цели [гуманитарную помощь] мы, правительство ФРГ, выделяем еще 60 млн евро, прежде всего для востока Украины", - отметила она.

По словам Бербок, там "ситуация такова, что не хватает всего <...>". Министр отметила, что Германия пытается поставлять гуманитарную помощь в регион вместе "с международными игроками".

По данным правительства ФРГ, с 24 февраля 2022 года Германия предоставила Украине около 34 млрд "в качестве гуманитарной помощи, прямых выплат или в виде оружия".