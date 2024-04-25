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Германия намерена сохранить присутствие в Нигере

Германия намерена сохранить присутствие в Нигере Европе следует сохранить присутствие в Нигере.
Другие страны
25 апреля 2024 г. 04:12
Германия намерена сохранить присутствие в Нигере
AP

Европе следует сохранить присутствие в Нигере.

Как передает Report, об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

ФРГ, по его словам, намерена оставаться активной в регионе.

"С нашей точки зрения, важно, чтобы Европа сохраняла присутствие в Нигере. Мы хотим оставаться активными в регионе, в том числе для того, чтобы не оставлять это поле русским или другим лицам, способствующим дальнейшей дестабилизации. Поэтому присутствие на месте для нас важно", - утверждал Писториус.

Дальнейшая дестабилизация в регионе Сахеля, как отметил глава Минобороны ФРГ, будет иметь весьма конкретные последствия для Европы.

"Будь то терроризм или нелегальная миграция", - уточнил Писториус.

Летом 2023 года Нигер денонсировал военные соглашения с Францией и потребовал немедленного вывода всех французских сил с национальной территории. К концу года все находившиеся в Нигере военнослужащие Франции общей численностью более 1,5 тыс. покинули страну.

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