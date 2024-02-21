Германия намерена передать Чехии 15 танков Leopard 2A4

Прага может получить от Берлина 15 танков Leopard 2A4 в качестве благодарности за военную помощь Украине.

Прага может получить от Берлина 15 танков Leopard 2A4 в качестве благодарности за военную помощь Украине.

Как передает Report , об этом сообщил журналистам премьер-министр республики Петр Фиала.

"Чехия в качестве благодарности за помощь Украине может получить в дар от Германии еще 15 танков Leopard 2A4", - сказал он.

Берлин ранее передал республике 14 таких танков как компенсацию за направленную Киеву бронетехнику.

Чехия передала Украине, в частности, 62 танка, 131 боевую машину пехоты, 6 вертолетов и 16 систем ПВО. За поддержку этой страны республика получила компенсацию на общую сумму 19 млрд крон (около $900 млн). 2 млрд крон (примерно $85 млн) поступило от Евросоюза и 7 млрд крон (около $300 млн) - от США.