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Германия и США подписали соглашение в сферах энергетики и климата

Германия и США подписали соглашение в сферах энергетики и климата Германия и США подписали соглашение о сотрудничестве в сферах энергетики и климата
Другие страны
27 мая 2022 г. 12:33
Германия и США подписали соглашение в сферах энергетики и климата

Германия и США подписали соглашение о сотрудничестве в сферах энергетики и климата.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее соглашение подписали сегодня в Берлине глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек ("зеленые") и специальный представитель президента США по вопросам климата Джон Керри.

В соглашении речь идет о "принятии мер по защите окружающей среды и достижению климатической нейтральности", "развивать и применять технологии для достижения энергоперехода" и "поддерживать энергобезопасность в третьих странах".

"Для перехода на новые источники нам нужны новые поставщики газа, чтобы мы как можно быстрее заменили газ водородом", - сказал Хабек на церемонии подписания. По его утверждениям, это поможет Германии и Европе перестать быть "уязвимыми перед шантажом" со стороны российских поставщиков. "Мы ищем страны, которые помогут нам стать независимыми", - отметил он.

Выступая вместе с Керри в кулуарах встречи министров энергетики, по защите климата и охране окружающей среды Группы семи (G7). Хабек заявил, что энергетическое партнерство между Германией и США включает расширение офшорной ветроэнергетики, а также сотрудничество в сфере использования водорода в промышленном производстве.

"Партнерство касается, в частности, офшорной ветроэнергетики. США планируют установить такое же количество морских ветроэлектростанций, как и Германия, и к 2030 году вырабатывать 30 ГВт на шельфе", - приводит слова Хабека агентство Reuters.

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Версия на английском языке Germany, US sign agreement on energy, climate

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