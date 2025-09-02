    Ильхам Алиев ШОС Китай Минский процесс ОБСЕ Землетрясение в Афганистане

    Другие страны
    • 02 сентября, 2025
    • 15:09
    Герцог увидится с Папой в Ватикане

    Президент Израиля Ицхак Герцог сегодня отправится в Ватикан для встречи с Папой римским Львом XIV.

    Как передает Report, об этом сообщают израильские СМИ со ссылкой на канцелярию президента. 

    "Однодневная поездка, инициированная Святым Престолом, сосредоточена на усилиях по возвращению заложников из Газы, борьбе с антисемитизмом по всему миру и защите христианских общин на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении.

    СМИ также отмечают, что Герцог присутствовал на инаугурации нового Папы римского в мае. 

    Исаак Герцог Папа Римский Лев XIV Ватикан Израиль заложники cектор Газа
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    İsrail Prezidenti Roma Papası ilə görüşəcək
    Английская версия Английская версия
    Israeli president to meet Pope Leo at the Vatican on Thursday

