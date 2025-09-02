Герцог увидится с Папой в Ватикане

Президент Израиля Ицхак Герцог сегодня отправится в Ватикан для встречи с Папой римским Львом XIV.

Как передает Report, об этом сообщают израильские СМИ со ссылкой на канцелярию президента.

"Однодневная поездка, инициированная Святым Престолом, сосредоточена на усилиях по возвращению заложников из Газы, борьбе с антисемитизмом по всему миру и защите христианских общин на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении.

СМИ также отмечают, что Герцог присутствовал на инаугурации нового Папы римского в мае.