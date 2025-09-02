    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu Əfqanıstanda zəlzələ

    İsrail Prezidenti Roma Papası ilə görüşəcək

    Digər ölkələr
    • 02 sentyabr, 2025
    • 15:21
    İsrail Prezidenti Roma Papası ilə görüşəcək

    İsrail Prezidenti İsaak Hersoq Papa XIV Leo ilə görüşmək üçün bu gün Vatikana yola düşəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İsrail KİV-i Hersoqun dəftərxanasına istinadən məlumat yayıb.

    "Müqəddəs Taxtın təşəbbüsü ilə həyata keçirilən birgünlük səfər Qəzzadakı girovların geri qaytarılması səylərinə, dünya miqyasında antisemitizmlə mübarizəyə və Yaxın Şərqdəki xristian icmalarının müdafiəsinə həsr olunub", - məlumatda bildirilib.

    KİV həmçinin qeyd edib ki, Hersoq mayda yeni Roma Papasının andiçmə mərasimində iştirak edib.

    Rus Versiası Rus Versiası
    Герцог увидится с Папой в Ватикане
    İngilis Versiası İngilis Versiası
    Israeli president to meet Pope Leo at the Vatican on Thursday

    Son xəbərlər

    15:33

    Suriyada avtobus neft sisternilə toqquşub, 12 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    15:28

    Azərbaycan Gənclərinin İqlim üzrə Bəyanatının yekun variantı qəbul olunub

    COP29
    15:21

    Ərdoğan: Rusiya və İran zaman keçdikcə narahatlıqlarının əsassız olduğunu anlayacaqlar

    Xarici siyasət
    15:21

    İsrail Prezidenti Roma Papası ilə görüşəcək

    Digər ölkələr
    15:21

    Digahda bir nəfər süni sututarında batıb

    Hadisə
    15:20

    Azərbaycanın aparıcı sement istehsalçısının aktivləri azalıb

    Maliyyə
    15:20

    "Bavariya" hücumçusunu icarəyə verib

    Futbol
    15:19

    Xankəndidə inşa ediləcək Qarabağ Regional Memarlıq və Şəhərsalma Baş İdarəsinin binası ilə bağlı detallar açıqlanıb

    İnfrastruktur
    15:17

    Ərdoğan: Zəngəzur dəhlizi məsələsində hər hansı bir problem, fikir ayrılığı yoxdur

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti