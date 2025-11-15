Генштаб ВСУ: Силы обороны Украины поразили НПЗ в Рязанской области РФ

Силы обороны Украины поразили нефтеперерабатывающий завод в Рязанской области РФ.

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил Генштаб Украины.

"В рамках снижения возможностей врага по нанесению ракетно-бомбовых ударов подразделения Сил обороны Украины поразили Рязанский нефтеперерабатывающий завод в Рязанской области РФ", - говорится в сообщении Генштаба.

По его данным, зафиксированы многочисленные взрывы и значительный пожар на территории объекта.

НПЗ производит в среднем 840 тысяч тонн в год авиационного керосина ТС-1, используемого и воздушно-космическими силами российских войск, уточняет Генштаб.