    Генштаб ВСУ: Силы обороны Украины поразили НПЗ в Рязанской области РФ

    Другие страны
    • 15 ноября, 2025
    • 17:12
    Силы обороны Украины поразили нефтеперерабатывающий завод в Рязанской области РФ.

    Силы обороны Украины поразили нефтеперерабатывающий завод в Рязанской области РФ.

    Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил Генштаб Украины.

    "В рамках снижения возможностей врага по нанесению ракетно-бомбовых ударов подразделения Сил обороны Украины поразили Рязанский нефтеперерабатывающий завод в Рязанской области РФ", - говорится в сообщении Генштаба.

    По его данным, зафиксированы многочисленные взрывы и значительный пожар на территории объекта.

    НПЗ производит в среднем 840 тысяч тонн в год авиационного керосина ТС-1, используемого и воздушно-космическими силами российских войск, уточняет Генштаб.

    Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargahı Rusiyanın neft emalı zavodunun vurulduğunu təsdiqləyib

    Лента новостей