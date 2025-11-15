Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargahı Rusiyanın neft emalı zavodunun vurulduğunu təsdiqləyib
Digər ölkələr
- 15 noyabr, 2025
- 17:28
Ukraynanın müdafiə qüvvələri Rusiyanın Ryazan vilayətindəki neft emalı zavodunu vurub.
"Report" Ukrayna mətbuatına istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Baş Qərargahından bildirilib.
"Düşmənin raket-bomba zərbələri endirmək imkanlarını azaltmaq üçün Ukrayna Müdafiə Qüvvələrinin bölmələri Rusiyanın Ryazan vilayətindəki neft emalı zavodunu vurub", - Baş Qərargahın məlumatında deyilir.
Obyektin ərazisində çoxsaylı partlayışlar və güclü yanğın qeydə alınıb.
