    Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargahı Rusiyanın neft emalı zavodunun vurulduğunu təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    • 15 noyabr, 2025
    • 17:28
    Ukraynanın müdafiə qüvvələri Rusiyanın Ryazan vilayətindəki neft emalı zavodunu vurub.

    "Report" Ukrayna mətbuatına istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Baş Qərargahından bildirilib.

    "Düşmənin raket-bomba zərbələri endirmək imkanlarını azaltmaq üçün Ukrayna Müdafiə Qüvvələrinin bölmələri Rusiyanın Ryazan vilayətindəki neft emalı zavodunu vurub", - Baş Qərargahın məlumatında deyilir.

    Obyektin ərazisində çoxsaylı partlayışlar və güclü yanğın qeydə alınıb.

    Rusiya-Ukrayna müharbəsi Zavod
