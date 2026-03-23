Генштаб ВСУ: РФ атаковала Украину 251 ударным дроном
Другие страны
- 23 марта, 2026
- 10:32
Россия ночью атаковала Украину 251 ударным беспилотником типов Shahed, "Гербера" и "Италмас".
Как передает Report, об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00, силами ПВО было сбито или подавлено 234 беспилотника.
При этом зафиксированы попадания 17 ударных дронов на 11 локациях, а также падение обломков на восьми локациях.
В Генштабе отметили, что атака продолжается, и в воздушном пространстве остаются несколько беспилотников.
