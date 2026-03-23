В Баку арестован мужчина, обвиняемый в убийстве жены

В отношении Васифа Аббасова, обвиняемого в убийстве своей жены, работавшей учительницей в школе Сураханского района Баку, избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца.

Как сообщает Report, соответствующее решение принял Сураханский районный суд, удовлетворив ходатайство следственного органа.

По данным следствия, 20 марта в районную прокуратуру поступила информация о смерти Парваны Аббасовой 1990 года рождения от полученных травм.

В ходе расследования установлены обоснованные подозрения в том, что преступление совершил ее супруг - Васиф Аббасов 1983 года рождения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Азербайджана. Подозреваемый задержан.