В Баку арестован мужчина, обвиняемый в убийстве жены
- 23 марта, 2026
- 14:48
В отношении Васифа Аббасова, обвиняемого в убийстве своей жены, работавшей учительницей в школе Сураханского района Баку, избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца.
Как сообщает Report, соответствующее решение принял Сураханский районный суд, удовлетворив ходатайство следственного органа.
По данным следствия, 20 марта в районную прокуратуру поступила информация о смерти Парваны Аббасовой 1990 года рождения от полученных травм.
В ходе расследования установлены обоснованные подозрения в том, что преступление совершил ее супруг - Васиф Аббасов 1983 года рождения.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Азербайджана. Подозреваемый задержан.
