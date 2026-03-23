Генштаб: ВСУ поразили нефтяной терминал в Приморске и НПЗ в Башкортостане

Силы обороны Украины подтвердили удары по нефтяной терминалу "Транснефть – порт Приморск" в Ленинградской области России и нефтеперерабатывающему заводу "Башнефть-Уфанефтехим" в Башкортостане.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Согласно информации, на нефтяном терминале "Транснефть – порт Приморск" поражены как резервуарный парк, так и нефтеналивная инфраструктура.

"Подтверждается пожар на территории объекта", - говорится в информации.

В Генштабе подчеркнули, что через порт "Приморск" ежегодно проходит около 60 млн тонн нефти.

"Также поражен нефтеперерабатывающий завод "Башнефть-Уфанефтехим" - подтверждается пожар на территории предприятия. НПЗ "Башнефть-Уфанефтехим" является важным звеном в поставках топлива для российских вооруженных сил. Его мощность по первичной переработке нефти составляет около 6-8 млн тонн в год. НПЗ расположен на значительном расстоянии от государственной границы Украины, которое составляет около 1400 км", - говорится в сообщении.