Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз

    Другие страны
    Генштаб: ВСУ поразили нефтяной терминал в Приморске и НПЗ в Башкортостане

    Силы обороны Украины подтвердили удары по нефтяной терминалу "Транснефть – порт Приморск" в Ленинградской области России и нефтеперерабатывающему заводу "Башнефть-Уфанефтехим" в Башкортостане.

    Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

    Согласно информации, на нефтяном терминале "Транснефть – порт Приморск" поражены как резервуарный парк, так и нефтеналивная инфраструктура.

    "Подтверждается пожар на территории объекта", - говорится в информации.

    В Генштабе подчеркнули, что через порт "Приморск" ежегодно проходит около 60 млн тонн нефти.

    "Также поражен нефтеперерабатывающий завод "Башнефть-Уфанефтехим" - подтверждается пожар на территории предприятия. НПЗ "Башнефть-Уфанефтехим" является важным звеном в поставках топлива для российских вооруженных сил. Его мощность по первичной переработке нефти составляет около 6-8 млн тонн в год. НПЗ расположен на значительном расстоянии от государственной границы Украины, которое составляет около 1400 км", - говорится в сообщении.

    НПЗ Российско-украинский конфликт Нефтяной терминал Транснефть – порт Приморск НПЗ Башнефть-Уфанефтехим
    Baş Qərargah: Primorskdakı neft terminalına və Başqırdıstandakı NEZ-ə zərbə endirilib
    Ты - Король

    Последние новости

    Другие страны
    Другие страны
    В регионе
    Другие страны
    Происшествия
    Экономика
    Другие страны
    Другие страны
    Другие страны
    Лента новостей