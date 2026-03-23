Baş Qərargah: Primorskdakı neft terminalına və Başqırdıstandakı NEZ-ə zərbə endirilib
- 23 mart, 2026
- 15:08
Ukraynanın Müdafiə Qüvvələri Rusiyanın Leninqrad vilayətindəki "Transneft – Primorsk limanı" neft terminalına və Başqırdıstandakı "Başneft-Ufaneftexim" neft emalı zavoduna (NEZ) endirilən zərbələri təsdiqləyib.
"Report" yerli mediaya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargahı məlumat yayıb.
Bildirilib ki, "Transneft – Primorsk limanı" neft terminalında həm rezervuar parkı, həm də neftdoldurma infrastrukturu vurulub.
"Obyektin ərazisində yanğın olduğu təsdiqlənir", - məlumatda qeyd edilib.
Baş Qərargahdan vurğulanıb ki, "Primorsk" limanından hər il təxminən 60 milyon ton neft keçir:
"Eyni zamanda, "Başneft-Ufaneftexim" neft emalı zavodu vurulub - müəssisənin ərazisində yanğın olduğu təsdiqlənir. "Başneft-Ufaneftexim" NEZ Rusiya Silahlı Qüvvələrinin yanacaq təchizatında mühüm halqadır. Onun ilkin neft emalı gücü ildə təxminən 6-8 milyon ton təşkil edir. NEZ Ukraynanın dövlət sərhədindən xeyli uzaqda, təxminən 1 400 km məsafədə yerləşir".