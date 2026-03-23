Аббас Арагчи и Хакан Фидан обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи провел переговоры с турецким коллегой Хаканом Фиадном и обсудил ситуацию в регионе.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба МИД Ирана в соцсетях.

    Глава иранской дипломатии подчеркнул решимость Ирана "защищать свой суверенитет и территориальную целостность".

    Он заявил, что действия Ирана по нанесению ударов по военным базам и объектам США и Израиля осуществляются в рамках права на самооборону.

    Обсуждая тему блокировки Ормузского пролива, Арагчи отметил, что возникшая нестабильность в регионе является "прямым результатом" действий США и Израиля.

    В свою очередь, глава МИД Турции указал на последствия продолжения войны в регионе и рассказал о недавних консультациях с представителями стран региона.

    Хакан Фидан подчеркнул необходимость усилий по снижению напряженности и укреплению отношений между Ираном и странами Ближнего Востока.

    Abbas Əraqçi və Hakan Fidan Yaxın Şərqdəki vəziyyəti müzakirə ediblər
    Ты - Король

    Трамп поручил военным отложить удары по энергоинфраструктуре Ирана на пять дней

    ПВО ОАЭ сегодня перехватили 7 баллистических ракет и 16 БПЛА

    Генштаб: ВСУ поразили нефтяной терминал в Приморске и НПЗ в Башкортостане

    В Баку арестован мужчина, обвиняемый в убийстве жены

    Корейская вона обновила минимум за 17 лет на фоне кризиса вокруг Ирана

    В Украине задержали подозреваемого во взрывах в Буче - ОБНОВЛЕНО

    Греция выделяет средства для поддержки потребителей в связи с ценами на энергоносители

    В Ростове загорелись топливные склады

