Аббас Арагчи и Хакан Фидан обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
- 23 марта, 2026
- 15:01
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи провел переговоры с турецким коллегой Хаканом Фиадном и обсудил ситуацию в регионе.
Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба МИД Ирана в соцсетях.
Глава иранской дипломатии подчеркнул решимость Ирана "защищать свой суверенитет и территориальную целостность".
Он заявил, что действия Ирана по нанесению ударов по военным базам и объектам США и Израиля осуществляются в рамках права на самооборону.
Обсуждая тему блокировки Ормузского пролива, Арагчи отметил, что возникшая нестабильность в регионе является "прямым результатом" действий США и Израиля.
В свою очередь, глава МИД Турции указал на последствия продолжения войны в регионе и рассказал о недавних консультациях с представителями стран региона.
Хакан Фидан подчеркнул необходимость усилий по снижению напряженности и укреплению отношений между Ираном и странами Ближнего Востока.