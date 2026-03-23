Аббас Арагчи и Хакан Фидан обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи провел переговоры с турецким коллегой Хаканом Фиадном и обсудил ситуацию в регионе.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба МИД Ирана в соцсетях.

Глава иранской дипломатии подчеркнул решимость Ирана "защищать свой суверенитет и территориальную целостность".

Он заявил, что действия Ирана по нанесению ударов по военным базам и объектам США и Израиля осуществляются в рамках права на самооборону.

Обсуждая тему блокировки Ормузского пролива, Арагчи отметил, что возникшая нестабильность в регионе является "прямым результатом" действий США и Израиля.

В свою очередь, глава МИД Турции указал на последствия продолжения войны в регионе и рассказал о недавних консультациях с представителями стран региона.

Хакан Фидан подчеркнул необходимость усилий по снижению напряженности и укреплению отношений между Ираном и странами Ближнего Востока.