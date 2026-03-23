    Baş Qərargah: Rusiya Ukraynaya 251 zərbə dronu ilə hücum edib

    Baş Qərargah: Rusiya Ukraynaya 251 zərbə dronu ilə hücum edib

    Rusiya gecə saatlarında Ukraynaya "Shahed", "Gerbera" və "İtalmas" tipli 251 zərbə pilotsuz uçuş aparatı (PUA) ilə hücum edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargahından bildirilib.

    İlkin məlumatlara görə, hava hücumundan müdafiə qüvvələri tərəfindən 234 PUA vurulub.

    Bununla yanaşı, 11 məkanda 17 zərbə dronunun hədəfə dəyməsi, eləcə də səkkiz məkanda qalıqların düşməsi qeydə alınıb.

    Baş Qərargahdan bildirilib ki, hücum davam edir və hava məkanında bir neçə PUA qalmaqdadır.

    Генштаб ВСУ: РФ атаковала Украину 251 ударным дроном

