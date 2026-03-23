    Два взрыва в украинской Буче: полиция квалифицировала инцидент как теракт

    В городе Буче Киевской области Украины утром 23 марта прогремели два взрыва возле многоквартирного жилого дома.

    Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевской областной городской администрации (ОГА) Украины Николая Калашника в Telegram и пресс-службу Нацполиции Киевской области.

    Согласно информации, в полиции квалифицировали произошедшее как теракт.

    "Сегодня утром в Буче произошел взрыв неизвестного предмета вблизи многоквартирного жилого дома. В результате взрыва повреждено остекление окон в доме", - отметил Калашник.

    Во время работы правоохранителей на месте произошел второй взрыв, в результате которого двое полицейских получили ранения. Пострадавших госпитализировали, их состояние оценивается как средней тяжести, угрозы жизни нет.

    На месте работают полиция, взрывотехники и спасатели. Территория ограждена, продолжается проверка на наличие других опасных предметов.

    Ukraynanın Buça şəhərində iki partlayış olub, polis hadisəni terror aktı kimi qiymətləndirib
    Ты - Король

