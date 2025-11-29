Генштаб: ВСУ атаковали авиаремонтный завод РФ

Силы обороны Украины в ночь на 29 ноября поразили Афипский НПЗ, авиаремонтный завод и морской нефтяной терминал на территории России.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

"В рамках снижения военно-экономического потенциала РФ в ночь на 29 ноября подразделения Сил обороны Украины нанесли успешные удары по нескольким важным объектам ", - сообщило ведомство.

Отмечается, что в городе Таганрог Ростовской области России поражены мощности авиаремонтного завода "ТАНТК им. Г.М. Бериева", где производится модернизация стратегических бомбардировщиков Ту-95 и самолетов ДРЛВ А-50.

По предварительной информации, пожар возник в цехе по ремонту самолетов Ту-95. Результаты уточняются.

Также Силы обороны Украины в очередной раз поразили нефтеперерабатывающий завод "Афипский" в Краснодарском крае РФ, задействованный в обеспечении российской армии. "Зафиксированы взрывы в районе цели с последующим пожаром на объекте. Степень нанесенного ущерба уточняется", - говорится в сообщении.

Кроме того, согласно информации, Россия подтвердила уничтожение вертикального резервуара РО-5000 в результате попаданий 25 ноября 2025 года по инфраструктуре морского нефтяного терминала порта "Туапсе" в Краснодарском крае.

"Совместная боевая работа всех составляющих сил обороны по важным целям вооруженных сил РФ будет продолжаться до полного прекращения агрессии России против Украины", - подчеркнул Генштаб.