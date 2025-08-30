Генштаб Украины заявил о поражении нефтяных объектов РФ

Генеральный штаб Украины заявил о поражении двух нефтеперерабатывающих заводов в России.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба ведомства в соцсетях.

Согласно информации, в ночь на 30 августа украинские беспилотники поразили Краснодарский НПЗ в в г. Краснодаре и повторно атаковали Сызранский НПЗ в Самарской области России.

По данным Генштаба, операция провилась в рамках "снижения наступательного потенциала противника и усложнения поставок горючего в воинские части".

Масштабы ущерба, нанесенные заводам беспилотниками, пока уточняются.

По информации Генштаба, в районе Сызранского НПЗ наблюдается пожар.

Краснодарский НПЗ имеет проектную мощность 3 млн тонн нефтепродуктов в год, здесь выпускаются автомобильный бензин, дизель и авиационное топливо.

Мощность Сызранского НПЗ составляет 8,5 млн тонн нефтепродуктов в год.