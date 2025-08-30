Ukrayna Baş Qərargahı Rusiyanın neft obyektlərinə zərbə endirildiyini açıqlayıb
Digər ölkələr
- 30 avqust, 2025
- 09:54
Ukrayna Baş Qərargahı Rusiyada iki neft emalı zavoduna zərbə endirildiyini açıqlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə qurumun mətbuat xidməti sosial şəbəkələrdə məlumat yayıb.
Məlumata görə, avqustun 30-na keçən gecə Ukrayna pilotsuz uçuş aparatları (PUA) Krasnodar şəhərindəki Krasnodar Neft Emalı Zavoduna (NEZ) və Rusiyanın Samara vilayətindəki Sızran NEZ-ə zərbə endirib.
Baş Qərargahın məlumatında qeyd olunub ki, əməliyyat düşmənin hücum potensialını azaltmaq və hərbi hissələrə yanacaq təchizatını çətinləşdirmək məqsədilə həyata keçirilib.
PUA-ların zavodlara vurduğu ziyanın miqyası dəqiqləşdirilir.
Baş Qərargahın məlumatında həmçinin vurğulanıb ki, Sızran NEZ-in ərazisində yanğın müşahidə olunur.
Son xəbərlər
10:21
Azərbaycanın MDB ölkələri ilə ticarət dövriyyəsi 26 % artıbBiznes
10:16
Lerikdə meşədə çətənə kolları yetişdirməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıbHadisə
10:04
"Araz-Naxçıvan" Çempionlar Liqasının ilkin mərhələsində sonuncu matçını keçirəcəkFutbol
10:03
Azərbaycan nefti yenidən bahalaşıbEnergetika
09:54
Ukrayna Baş Qərargahı Rusiyanın neft obyektlərinə zərbə endirildiyini açıqlayıbDigər ölkələr
09:49
İndoneziyada şəhər şurasının binası yandırılıb, üç nəfər ölüb, 5 nəfər xəsarət alıbDigər ölkələr
09:43
Təhsil Tələbə Krediti Fondu auditor seçibMaliyyə
09:24
Son bir həftədə yaşıllıqlara 13 min manatdan çox ziyan dəyibEkologiya
09:22