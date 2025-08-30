Ukrayna Baş Qərargahı Rusiyanın neft obyektlərinə zərbə endirildiyini açıqlayıb

    İlham Əliyev Futbol Türkiyə zəfər bayramı Cüdo DÇ Təhsil şəhid Avropa İttifaqı

    • 30 avqust, 2025
    • 09:54
    Ukrayna Baş Qərargahı Rusiyada iki neft emalı zavoduna zərbə endirildiyini açıqlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə qurumun mətbuat xidməti sosial şəbəkələrdə məlumat yayıb.

    Məlumata görə, avqustun 30-na keçən gecə Ukrayna pilotsuz uçuş aparatları (PUA) Krasnodar şəhərindəki Krasnodar Neft Emalı Zavoduna (NEZ) və Rusiyanın Samara vilayətindəki Sızran NEZ-ə zərbə endirib.

    Baş Qərargahın məlumatında qeyd olunub ki, əməliyyat düşmənin hücum potensialını azaltmaq və hərbi hissələrə yanacaq təchizatını çətinləşdirmək məqsədilə həyata keçirilib.

    PUA-ların zavodlara vurduğu ziyanın miqyası dəqiqləşdirilir.

    Baş Qərargahın məlumatında həmçinin vurğulanıb ki, Sızran NEZ-in ərazisində yanğın müşahidə olunur.

