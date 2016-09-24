Генштаб США назвал Путина самой большой угрозой американским интересам

Баку. 24 Сентября. REPORT.AZ/ Глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд назвал агрессивные действия России потенциально наибольшей угрозой национальным интересам США.

Как передает Report, об этом сообщает «Голос Америки».

«Когда я смотрю на действия российского президента Владимира Путина в Украине, в Крыму, в Грузии, это дает мне все основания заявить, что поведение России и объем вооружения в важных горячих зонах делают их основным вызовом для нас и потенциально наибольшей угрозой национальным интересам США», - заявил Джозеф Данфорд.