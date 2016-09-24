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    Генштаб США назвал Путина самой большой угрозой американским интересам

    Д.Данфорд: Объем вооружения в важных горячих зонах делают их основным вызовом для нас

    Баку. 24 Сентября. REPORT.AZ/ Глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд назвал агрессивные действия России потенциально наибольшей угрозой национальным интересам США.

    Как передает Report, об этом сообщает «Голос Америки».

    «Когда я смотрю на действия российского президента Владимира Путина в Украине, в Крыму, в Грузии, это дает мне все основания заявить, что поведение России и объем вооружения в важных горячих зонах делают их основным вызовом для нас и потенциально наибольшей угрозой национальным интересам США», - заявил Джозеф Данфорд.

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