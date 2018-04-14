Генштаб: Россия готова вернуться к вопросу о поставках С-300 в Сирию

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Российская сторона может вернуться к вопросу о возможности поставок зенитно-ракетных систем С-300 в Сирию. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил руководитель Главного оперативного управления Генерального штаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской.

"Несколько лет назад, учитывая настоятельную просьбу некоторых наших западных партнеров, мы отказались от поставок в Сирию зенитно-ракетных систем С-300. С учетом произошедшего считаем возможным вернуться к рассмотрению этого вопроса. И не только в отношении Сирии, но и других государств", — сказал Рудской.

Этой ночью США нанесли ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе. К ним также присоединились Великобритания и Франция.