Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    Генштаб Израиля создаст оперативное подразделение для борьбы с контрабандой

    Другие страны
    • 06 ноября, 2025
    • 00:26
    Генштаб Израиля создаст оперативное подразделение для борьбы с контрабандой

    Начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля Эяль Замир распорядился создать группу для решения проблемы с беспилотниками, пытающимися проникнуть на территорию Израиля.

    Как передает Report со ссылкой на Ynet, в ходе обсуждения этого вопроса с главой оперативного отдела, заместителем начальника Генштаба и представителями ШАБАК и полиции было принято решение активизировать усилия в этом направлении.

    Также было принято решение создать специальную оперативную группу в секторе 80-й дивизии и сформировать совместное оперативное подразделение для борьбы с воздушной и наземной контрабандой, которая может провозиться по территории Израиля, говорится в сообщении.

    Генштаб Израиля контрабанда беспилотник

    Последние новости

    00:49

    Гурбан Гурбанов: Ничья с "Челси" - достойный результат для "Карабаха"

    Футбол
    00:31

    Главный тренер "Челси": Матч против "Карабаха" был непростым

    Футбол
    00:26

    Генштаб Израиля создаст оперативное подразделение для борьбы с контрабандой

    Другие страны
    00:03

    Президент АФФА поздравил "Карабах" с успешной игрой в матче с "Челси"

    Футбол
    23:45
    Фото
    Видео

    "Карабах" сыграл вничью с "Челси" в матче Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО-7

    Футбол
    23:41

    ХАМАС передал МККК тело очередного израильского военнопленного

    Другие страны
    23:35

    РФ, Китай и Иран провели консультации по иранскому ядерному досье

    В регионе
    23:22

    Трамп заявил, что не поедет на саммит G20 в ЮАР

    Другие страны
    22:58

    В Бакинском книжном центре состоялся музыкально-литературный вечер "Радость Победы"

    Kультурная политика
    Лента новостей