Генштаб Израиля создаст оперативное подразделение для борьбы с контрабандой

Начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля Эяль Замир распорядился создать группу для решения проблемы с беспилотниками, пытающимися проникнуть на территорию Израиля.

Как передает Report со ссылкой на Ynet, в ходе обсуждения этого вопроса с главой оперативного отдела, заместителем начальника Генштаба и представителями ШАБАК и полиции было принято решение активизировать усилия в этом направлении.

Также было принято решение создать специальную оперативную группу в секторе 80-й дивизии и сформировать совместное оперативное подразделение для борьбы с воздушной и наземной контрабандой, которая может провозиться по территории Израиля, говорится в сообщении.