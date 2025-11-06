Генштаб Израиля создаст оперативное подразделение для борьбы с контрабандой
Другие страны
- 06 ноября, 2025
- 00:26
Начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля Эяль Замир распорядился создать группу для решения проблемы с беспилотниками, пытающимися проникнуть на территорию Израиля.
Как передает Report со ссылкой на Ynet, в ходе обсуждения этого вопроса с главой оперативного отдела, заместителем начальника Генштаба и представителями ШАБАК и полиции было принято решение активизировать усилия в этом направлении.
Также было принято решение создать специальную оперативную группу в секторе 80-й дивизии и сформировать совместное оперативное подразделение для борьбы с воздушной и наземной контрабандой, которая может провозиться по территории Израиля, говорится в сообщении.
