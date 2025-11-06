İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İsrail Ordusu qaçaqmalçılıqla mübarizə üçün xüsusi qrup yaradacaq

    Digər ölkələr
    • 06 noyabr, 2025
    • 01:20
    İsrail Ordusu qaçaqmalçılıqla mübarizə üçün xüsusi qrup yaradacaq

    İsrail Ordusunun baş qərargah rəisi Eyal Zamir ölkə ərazisinə sızmağa çalışan dronlarla bağlı problemi həll etmək üçün xüsusi qrup yaradılmasını tapşırıb.

    "Report"un "Ynet"ə istinadə məlumatına görə, Əməliyyatlar İdarəsinin rəisi, baş qərargah rəisinin müavini, Ümumi Təhlükəsizlik Xidmətinin və polisin nümayəndələri ilə aparılan müzakirələr zamanı bu sahədə səylərin gücləndirilməsi qərara alınıb.

    Məlumatda bildirilir ki, 80-ci diviziyanın sektorunda xüsusi qrupun yaradılması, İsrail ərazisindən daşına bilən hava və quru qaçaqmalçılığına qarşı mübarizə aparmaq üçün birgə əməliyyat bölməsinin yaradılması qərara alınıb.

