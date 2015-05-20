Генсеку ООН запретили въезд в КНДР

Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ Власти КНДР отказали генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну в посещении индустриальной зоны Кэсон, сообщает Report со ссылкой на BBC.

"Сегодня рано утром власти КНДР проинформировали нас через свои дипломатические каналы о том, что они отзывают разрешение мне посетить Кэсон. Причины этого решения нам неизвестны", - заявил сам Пан Ги Мун, находящийся в Сеуле.

Поездка в Кэсон была запланирована на 21 мая и первоначально одобрена как официальным Сеулом, так и Пхеньяном.

Генсеки ООН не посещали Северную Корею уже больше 20 лет - с тех пор как КНДР в 1993 году посетил Бутрос Бутрос-Гали.