    Генсек Совета Европы госпитализирован

    Другие страны
    • 30 августа, 2025
    • 22:30
    Генсек Совета Европы госпитализирован

    Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе госпитализирован, его участие в запланированных мероприятиях на следующей неделе остается неопределенным.

    Как передает Report, об этом сообщается на сайте Совета Европы.

    "Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе был госпитализирован в ночь с пятницы на субботу. Его состояние не вызывает беспокойства, но как предупредительная мера он будет оставаться под наблюдением в течение нескольких дней", - сказано в релизе.

    Отмечается, что его участие в Бледском стратегическом форуме (Блед - город в северо-западной части Словении - ред.) отменили, о чем уведомили словенские власти.

    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Avropa Şurasının baş katibi xəstəxanaya yerləşdirilib

