Генсек Совета Европы госпитализирован
Другие страны
- 30 августа, 2025
- 22:30
Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе госпитализирован, его участие в запланированных мероприятиях на следующей неделе остается неопределенным.
Как передает Report, об этом сообщается на сайте Совета Европы.
"Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе был госпитализирован в ночь с пятницы на субботу. Его состояние не вызывает беспокойства, но как предупредительная мера он будет оставаться под наблюдением в течение нескольких дней", - сказано в релизе.
Отмечается, что его участие в Бледском стратегическом форуме (Блед - город в северо-западной части Словении - ред.) отменили, о чем уведомили словенские власти.
