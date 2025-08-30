Генсек Совета Европы госпитализирован

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе госпитализирован, его участие в запланированных мероприятиях на следующей неделе остается неопределенным.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте Совета Европы.

"Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе был госпитализирован в ночь с пятницы на субботу. Его состояние не вызывает беспокойства, но как предупредительная мера он будет оставаться под наблюдением в течение нескольких дней", - сказано в релизе.

Отмечается, что его участие в Бледском стратегическом форуме (Блед - город в северо-западной части Словении - ред.) отменили, о чем уведомили словенские власти.