МВД: В праздничные дни наблюдается рост случаев кибермошенничества

МВД Азербайджана предупреждает население о росте случаев кибермошенничества в праздничные дни.

Об этом Report сообщили в министерстве.

Отмечается, что с помощью звонков через WhatsApp, Telegram и другие социальные сети, а также под предлогом мнимых кредитных и акционных предложений, злоумышленники пытаются получить доступ к банковским картам и персональным данным клиентов банков.

В ведомстве предупредили, что CVV/CVC-код, OTP-коды, логины и пароли, а также PIN-коды являются конфиденциальной информацией и их передача посторонним лицам создает риск полной утраты средств на банковском счете.

Гражданам настоятельно рекомендуют проявлять бдительность при получении подозрительных звонков или сообщений. В случае получения таких звонков необходимо сразу же сообщать о них по номеру 102, а также в обслуживающий банк.