Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    МВД: В праздничные дни наблюдается рост случаев кибермошенничества

    Происшествия
    • 02 января, 2026
    • 16:52
    МВД: В праздничные дни наблюдается рост случаев кибермошенничества

    МВД Азербайджана предупреждает население о росте случаев кибермошенничества в праздничные дни.

    Об этом Report сообщили в министерстве.

    Отмечается, что с помощью звонков через WhatsApp, Telegram и другие социальные сети, а также под предлогом мнимых кредитных и акционных предложений, злоумышленники пытаются получить доступ к банковским картам и персональным данным клиентов банков.

    В ведомстве предупредили, что CVV/CVC-код, OTP-коды, логины и пароли, а также PIN-коды являются конфиденциальной информацией и их передача посторонним лицам создает риск полной утраты средств на банковском счете.

    Гражданам настоятельно рекомендуют проявлять бдительность при получении подозрительных звонков или сообщений. В случае получения таких звонков необходимо сразу же сообщать о них по номеру 102, а также в обслуживающий банк.

    кибермошенничество МВД Азербайджана банковские карты
    DİN: Bayram günlərində kiberdələduzluq hallarının artması müşahidə olunur

    Последние новости

    17:02

    Буданов согласился возглавить Офис президента Украины - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    17:00

    Азербайджан увеличил производство этилена на 12%

    Бизнес
    16:52

    МВД: В праздничные дни наблюдается рост случаев кибермошенничества

    Происшествия
    16:50

    Зеленский анонсировал изменения в Силах обороны Украины

    Другие страны
    16:42

    Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева выразили соболезнования экс-президенту Латвии

    Внешняя политика
    16:41

    В Кении произошло обрушение строящейся многоэтажки, под завалами остались люди

    Другие страны
    16:36

    "Нефтчи" на сборе в ОАЭ сыграет с командами из Египта, Казахстана и Китая

    Футбол
    16:30

    В Сеуле в результате ДТП пострадало около 10 человек, есть погибший

    Другие страны
    16:22

    Азербайджан увеличил производство пропилена на 10%

    Промышленность
    Лента новостей