Avropa Şurasının baş katibi xəstəxanaya yerləşdirilib
Digər ölkələr
- 30 avqust, 2025
- 22:41
Avropa Şurasının Baş katibi Alain Berse xəstəxanaya yerləşdirilib və onun gələn həftə planlaşdırılan tədbirlərdə iştirakı qeyri-müəyyən olaraq qalır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Avropa Şurasının saytında bildirilib.
"Alen Berse cümə günündən şənbəyə keçən gecə xəstəxanaya yerləşdirilib. Vəziyyəti qorxulu deyil, lakin ehtiyat tədbiri olaraq o, bir neçə gün həkim nəzarəti müşahidə altında qalacaq", - məlumatda bildirilir.
Qeyd olunur ki, baş katibin Bled Strateji Forumunda (Bled Sloveniyanın şimal-qərb hissəsində yerləşən şəhərdir – red.) iştirakı ləğv edilib və bu barədə Sloveniya hakimiyyəti məlumatlandırılıb.
