​Генсек СЕ указала на неготовность стран Европы к пандемии

Совет Европы (СЕ) готов помочь тем странам континента, чья система здравоохранения оказалась не готова к борьбе с пандемией коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила генсекретарь СЕ Мария Пейчинович-Бурич, выступая на специальном Петербургском международном юридическом онлайн-форуме.

"Система здравоохранения наиболее пострадавших государств продемонстрировала неготовность реагировать в режиме чрезвычайной ситуации, которую мы не ждали, - сказала Пейчинович-Бурич. - Поэтому мы должны задействовать существующие механизмы - Европейскую социальную хартию, Московскую хартию и Конвенцию по биомедицине, а также Европейскую фармакопею, чтобы найти способы укрепить именно слабые звенья. Мы готовы оказывать такую помощь".

Дипломат обратила внимание на то, что под ударом из-за кризиса находятся европейская экономика и система социальных гарантий. Генсек СЕ напомнила, что за последние недели даже в странах, которые всегда считались благополучными, произошел резкий скачок уровня безработицы.

"Мы знаем, что финансовые трудности могут привести к повышенной уязвимости и социальным потрясениям. Следовательно, мы должны работать с нашими государствами-членами над усилением других механизмов, нацеленных на защиту социальных прав", - резюмировала Пейчинович-Бурич.

Министры финансов зоны евро пришли к выводу, что из-за пандемии коронавируса Евросоюз в течение ближайших двух недель вступит в фазу экономической рецессии.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.