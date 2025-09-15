Генсек ООН встретится с президентом США в Нью-Йорке
20:56
- 20:56
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш встретится с президентом США Дональдом Трампом.
Как сообщает американское бюро Report, об этом сказал журналистам пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик.
По его словам, двусторонняя встреча состоится в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Отметим, что с 23 по 30 сентября будет проходить "Неделя высокого уровня", объединяющая мировых лидеров. По традиции, вступительную речь произнесет президент Бразилии, а затем выступит американский лидер Дональд Трамп.
В мероприятии примут участие главы государств и правительств 193 государств-членов ООН, а также министры иностранных дел ряда стран.
