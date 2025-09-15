Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1
    Генсек ООН встретится с президентом США в Нью-Йорке

    Другие страны
    • 15 сентября, 2025
    • 20:56
    Генсек ООН встретится с президентом США в Нью-Йорке

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш встретится с президентом США Дональдом Трампом.

    Как сообщает американское бюро Report, об этом сказал журналистам пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик.

    По его словам, двусторонняя встреча состоится в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    Отметим, что с 23 по 30 сентября будет проходить "Неделя высокого уровня", объединяющая мировых лидеров. По традиции, вступительную речь произнесет президент Бразилии, а затем выступит американский лидер Дональд Трамп.

    В мероприятии примут участие главы государств и правительств 193 государств-членов ООН, а также министры иностранных дел ряда стран. 

