Quterreş Trampla görüşəcək
- 15 sentyabr, 2025
- 20:45
BMT Baş katibi Antoniu Quterreş ABŞ Prezidenti Donald Trampla görüşəcək.
"Report"un ABŞ bürosunun verdiyi məlumata görə, bu barədə BMT Baş katibinin sözçüsü Stefan Düjarrik jurnalistlərə açıqlamasında deyib.
Onun sözlərinə görə, ikitərəfli görüş BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyası çərçivəsində baş tutacaq.
Qeyd edək ki, dünya liderlərini bir araya gətirən "Yüksək Səviyyəli Həftə" sentyabrın 23-də start götürəcək. Ənənəyə uyğun olaraq, açılış nitqi ilə Braziliya prezidenti çıxış edəcək, daha sonra isə ABŞ Prezidenti Donald Tramp tribuna arxasına keçəcək.
Bu il 80-ci dəfə keçiriləcək "Yüksək Səviyyəli Həftə"də BMT-yə üzv olan 193 ölkənin dövlət və hökumət başçıları, eləcə də bir sıra ölkələrin xarici işlər nazirləri iştirak edəcək. Tədbirin sentyabrın 30-dək davam edəcəyi gözlənilir.