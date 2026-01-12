Azərbaycanın gənc cüdoçuları təlim-məşq toplanışı üçün Yaponiyaya yollanıblar

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    Azərbaycanın gənc qızlardan ibarət cüdo üzrə millisi Yaponiyaya təlim-məşq toplanışına yollanıb.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Cüdo Federasiyasından məlumat verilib.

    Osaka şəhərində təşkil olunan hazırlıq prosesində fiziki və texniki-taktiki çalışmalar icra olunur. Böyük məşqçi Saşa Herkenrat-Vimar və böyük performans analitik Zaur Babayevin rəhbərlik etdiyi toplanış yanvarın 30-da başa çatacaq.

