Azərbaycanın gənc cüdoçuları təlim-məşq toplanışı üçün Yaponiyaya yollanıblar
Fərdi
- 12 yanvar, 2026
- 20:31
Azərbaycanın gənc qızlardan ibarət cüdo üzrə millisi Yaponiyaya təlim-məşq toplanışına yollanıb.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Cüdo Federasiyasından məlumat verilib.
Osaka şəhərində təşkil olunan hazırlıq prosesində fiziki və texniki-taktiki çalışmalar icra olunur. Böyük məşqçi Saşa Herkenrat-Vimar və böyük performans analitik Zaur Babayevin rəhbərlik etdiyi toplanış yanvarın 30-da başa çatacaq.
