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    Генсек ООН встретился в Гаване с новым главой Кубы

    Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш провёл встречу с председателем Госсовета и Совета министров Кубы Мигелем Диас-Канелем. Как сообщает Cuba Debate, Гутерреш и Диас-Канель обсудили вопросы международного мира и безопасности, повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и проблему изменения климата, передает Report.  

    Также отмечается, что кубинский лидер рассказал генсеку ООН о том, как в островном государстве идёт процесс «актуализации» социально-экономической модели. 16 апреля Национальное собрание Кубы утвердило Мигеля Диас-Канеля на должность главы Госсовета.

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