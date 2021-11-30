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Генсек ООН сравнил количество погибших от COVID-19 за последние два года

Генсек ООН сравнил количество погибших от COVID-19 за последние два года В 2021 году от коронавируса погибло больше людей, чем в 2020 году, несмотря на разработку эффективных вакцин.
Другие страны
30 ноября 2021 г. 20:54
Генсек ООН сравнил количество погибших от COVID-19 за последние два года
Антониу Гутерреш

В 2021 году от коронавируса погибло больше людей, чем в 2020 году, несмотря на разработку эффективных вакцин.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерреш, призвав все страны поддержать стратегию ВОЗ по вакцинации.

"Идет второй год пандемии COVID-19. Несмотря на разработку эффективных вакцин в рекордно короткие сроки, в 2021 году умерло больше людей, чем в 2020 году. Пандемия продолжает сеять панику как в развитых, так и развивающихся странах", - сказал Гутерреш, выступая в ходе заседания глав МИД "Группы семидесяти семи".

По его словам, единственный выход из пандемии лежит через глобальный план вакцинации.

"Вся система ООН поддерживает стратегию вакцинации против COVID-19, разработанную ВОЗ, с целью обеспечить вакцинами 40% людей во всех странах к концу этого года и 70% - к середине 2022 года. Все и везде должны иметь доступ к вакцинам, тестам и лечению COVID-19", - указал он.

Генсек выразил надежду на поддержку всеми странами стратегии ВОЗ, а также системы COVAX.

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