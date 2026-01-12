Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Другие страны
    • 12 января, 2026
    • 22:14
    Генсек ООН призвал власти Ирана к максимальной сдержанности

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал власти Ирана проявлять максимальную сдержанность и воздерживаться от применения чрезмерной силы.

    Как передает Report, об этом сообщил официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

    "Организация Объединенных Наций внимательно следит за демонстрациями и проявлениями насилия, происходящими в Иране, и выражает серьезную обеспокоенность в связи с жертвами. В то же время крайне важно обеспечить доступ к информации в стране, в том числе восстановление коммуникационных связей", - добавил представитель генсека.

    По его словам, сотрудники ООН, находящиеся в стране, в настоящее время находятся в безопасных условиях, все каналы связи по возможности поддерживаются. Организация продолжает следить за развитием ситуации и настаивает на принятии мер, направленных на защиту прав граждан Ирана.

