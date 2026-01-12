İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    BMT-nin Baş katibi İran hakimiyyətinə çağırış edib

    Digər ölkələr
    • 12 yanvar, 2026
    • 22:07
    BMT-nin Baş katibi İran hakimiyyətinə çağırış edib

    BMT-nin Baş katibi Antonio Quterreş İran hakimiyyətini maksimum təmkinlilik göstərməyə və zərurətdən artıq güc tətbiqindən çəkinməyə çağırıb.

    "Report"un ABŞ bürosu xəbər verir ki, bunu BMT Baş katibinin sözçüsü Stefan Düjarrik bildirib.

    "Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) İranda baş verən nümayişlər və zorakılıq hadisələrini yaxından izləyir və itkilərdən ciddi narahatdır. Eyni zamanda, ölkədə informasiya əldə etmə imkanlarının təmin olunması, o cümlədən rabitə bağlantılarının bərpası vacibdir", - sözçü əlavə edib.

    O, bildirib ki, BMT-nin ölkədəki əməkdaşları hazırda təhlükəsiz şəraitdədir, bütün əlaqələr mümkün qədər saxlanılır. Təşkilat prosesləri izləməyə davam edir və İran vətəndaşlarının hüquqlarının qorunmasına yönəlmiş addımların atılmasını tələb edir.

    BMT-nin Baş katibi Antonio Quterreş İran
    Генсек ООН призвал власти Ирана к максимальной сдержанности

    Son xəbərlər

    22:27

    Xamenei: Bu, Amerika siyasətçilərinə xəbərdarlıq idi

    Region
    22:07

    BMT-nin Baş katibi İran hakimiyyətinə çağırış edib

    Digər ölkələr
    21:59

    İranın XİN rəhbəri Uitkoff ilə əlaqələrin davam etdiyini təsdiqləyib

    Region
    21:48

    Əraqçi: Məsud Pezeşkian etirazçılarla dialoqa girib

    Region
    21:41

    "Real" yeni baş məşqçisini ictimaiyyətə açıqlayıb

    Futbol
    21:38

    Əraqçi: İran nüvə dosyesi üzrə danışıqlara hazırdır

    Region
    21:24

    Türkiyədə sərnişin avtobusu TIR-a çırpılıb, 13 nəfər yaralanıb

    Region
    21:20

    "Real"ın baş məşqçisi Xabi Alonsonun müqaviləsinə xitam verilib

    Futbol
    21:09

    "Qəbələ"nin yeni transferi: "Komandamızın layiq olduğu yerə qayıdacağına inanıram"

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti