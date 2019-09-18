Генсек ООН призвал посвятить неделю высокого уровня ГА ООН деэскалации в Персидском заливе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал использовать открывающуюся 23 сентября неделю высокого уровня Генассамблеи для ослабления напряженности в Персидском заливе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, Антониу Гутерриш заявил, что в центре внимания участников общеполитических дебатов высокого уровня на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН будут проблемы мира и безопасности.

"Я считаю неделю высокого уровня идеальной возможностью, чтобы показать, что ООН - центр [принятия] решений и двигатель важных позитивных инициатив. Это время, чтобы ослабить напряженность, и нигде это не важно так, как в Персидском заливе", - сказал Гутерриш.

Общеполитические дебаты высокого уровня пройдут в ООН с 24 по 30 сентября.