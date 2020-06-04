Генсек ООН призвал обеспечить доступ к вакцине от COVID-19 для всех

Антониу Гутерреш https://report.az/storage/news/02ca23a1b1c878dd50360a31964e379d/0e446cb1-4d6b-41ea-9320-6037d72a1e3e_292.jpg

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал обеспечить доступ к вакцине от коронавируса, когда она будет разработана, каждому человеку в мире, cообщает Report cо ссылкой на РИА Новости.

По его словам, COVID-19 является величайшим кризисом поколения в области здравоохранения. "Сейчас нет вакцины. И в то время как мы работаем на ее разработкой, есть важный урок, который мы должны понять. Вакцины самой по себе недостаточно. Нам нужна сплоченность во всем мире, чтобы обеспечить доступ к вакцине каждому человеку", - сказал Гутерреш в ходе видеообращения в рамках мирового саммита, посвященного вакцине.

Генсек ООН призвал страны дать три обязательства.

"Во-первых, давайте найдем безопасные способы продолжения вакцинации (детей от других болезней – ред.), даже при распространении COVID-19. Во-вторых, давайте использовать сети доставки вакцин для оказания ряда других первичных медицинских услуг. И третье - когда вакцина от COVID-19 станет доступной, давайте удостоверимся, что все ее получат", – заключил Гутерреш.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.

Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 6,5 миллиона, свыше 386 тысяч человек с COVID-19 скончались.