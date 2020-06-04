Число случаев COVID-19 в мире превысило 6,5 миллиона

Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 6,5 миллиона, свыше 386 тысяч человек с COVID-19 скончались.

Как передает Report со ссылкой на РИА ""Новости" сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По информации университета на утро четверга, число случаев заражения коронавирусом во всем мире достигло 6 511 696, по меньше мере 386 073 пациентов с коронавирусом скончались.

Наибольшее число зараженных зафиксировано в США - 1 851 520, а также свыше 107 тысяч смертельных исходов.