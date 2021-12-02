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Генсек ООН призвал нарастить тестирование, а не запрещать поездки из-за омикрон-штамма

Генсек ООН призвал нарастить тестирование, а не запрещать поездки из-за омикрон-штамма Дополнительное тестирование на коронавирус будет более эффективным способом борьбы с омикрон-штаммом, чем новые ограничения на международные поездки.
Другие страны
2 декабря 2021 г. 05:56
Генсек ООН призвал нарастить тестирование, а не запрещать поездки из-за омикрон-штамма
Антониу Гутерреш

Дополнительное тестирование на коронавирус будет более эффективным способом борьбы с омикрон-штаммом, чем новые ограничения на международные поездки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в своем выступлении по вопросам развития стран Африки.

"Такие запреты не только не честны и являются наказанием для стран, сообщивших о вирусе, но они также неэффективны. Я призываю правительства всех стран рассмотреть возможность ввести дополнительное тестирование на коронавирус, а также другие соответствующие ситуации эффективные меры. Это единственный способ снизить риск передачи, сохраняя возможности для поездок и экономического взаимодействия", - сказал он.

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