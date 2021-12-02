Генсек ООН призвал нарастить тестирование, а не запрещать поездки из-за омикрон-штамма

Дополнительное тестирование на коронавирус будет более эффективным способом борьбы с омикрон-штаммом, чем новые ограничения на международные поездки.
"Такие запреты не только не честны и являются наказанием для стран, сообщивших о вирусе, но они также неэффективны. Я призываю правительства всех стран рассмотреть возможность ввести дополнительное тестирование на коронавирус, а также другие соответствующие ситуации эффективные меры. Это единственный способ снизить риск передачи, сохраняя возможности для поездок и экономического взаимодействия", - сказал он.