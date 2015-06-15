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    ​Генсек ООН: В то время как стороны спорят между собой, страна полыхает в огне

    Сегодня само существование Йемена зависит от удержания баланса

    Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ "Сегодня само существование Йемена зависит от удержания баланса. В то время как стороны спорят между собой, страна полыхает в огне".

    Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил генсек ООН Пан Ги Мун в своем выступлении на прошедшем в Женеве заседании, посвященном кризису в Йемене.

    Он призвал конфликтующие стороны к прекращению огня на срок в две недели.

    По информации, хуситы-повстанцы, которые должны были также присоединиться к консультации, все еще не прибыли в Женеву. Их прибытие ожидается в ближайшие часы.

    Отметим, что начавшиеся 15 июня консультации относительно кризиса в Йемене завершатся завтра.

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