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Генсек ООН призовет страны мира выделить Афганистану помощь на 606 млн долларов

Генсек ООН призовет страны мира выделить Афганистану помощь на 606 млн долларов Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на встрече по Афганистану в Женеве призовет страны мира выделить 606 млн долларов США на помощь исламской республике в ближайшие четыре месяца.
Другие страны
7 сентября 2021 г. 20:47
Генсек ООН призовет страны мира выделить Афганистану помощь на 606 млн долларов
Антониу Гутерриш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на встрече по Афганистану в Женеве призовет страны мира выделить 606 млн долларов США на помощь исламской республике в ближайшие четыре месяца.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник на брифинге заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс по итогам визита в Кабул.

"Генеральный секретарь в понедельник, 13 сентября, выступит в Женеве с призывом выделить 606 млн долларов на четырехмесячный период", - указал Гриффитс. По его словам, эти средства пойдут "на удовлетворение нынешних гуманитарных потребностей Афганистана" в сфере "продовольствия, медикаментов, медицинских услуг", а также на обеспечение безопасности персонала.

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