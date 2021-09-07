Генсек ООН призовет страны мира выделить Афганистану помощь на 606 млн долларов

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на встрече по Афганистану в Женеве призовет страны мира выделить 606 млн долларов США на помощь исламской республике в ближайшие четыре месяца.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на встрече по Афганистану в Женеве призовет страны мира выделить 606 млн долларов США на помощь исламской республике в ближайшие четыре месяца.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник на брифинге заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс по итогам визита в Кабул.

"Генеральный секретарь в понедельник, 13 сентября, выступит в Женеве с призывом выделить 606 млн долларов на четырехмесячный период", - указал Гриффитс. По его словам, эти средства пойдут "на удовлетворение нынешних гуманитарных потребностей Афганистана" в сфере "продовольствия, медикаментов, медицинских услуг", а также на обеспечение безопасности персонала.