Генсек ООН потребовал от КНДР прекратить любую деятельность по разработке ядерного оружия

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун осудил проведенное КНДР испытание водородной бомбы и потребовал от Пхеньяна прекратить любую деятельность, связанную с разработкой ядерного оружия, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Эти действия глубоко дестабилизируют региональную безопасность и серьезно подрывают международные усилия в сфере ядерного нераспространения. Я однозначно осуждаю их", - сказал административный глава ООН журналистам.

По его словам, проведенное КНДР испытание "нарушает множество резолюций Совета Безопасности", запрещающих стране любую деятельность, связанную с ядерными и ракетными технологиями.