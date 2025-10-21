Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Генсек ООН посетит Вьетнам 24-25 октября

    Другие страны
    • 21 октября, 2025
    • 07:56
    Генсек ООН посетит Вьетнам 24-25 октября

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш посетит Вьетнам с официальным визитом 24-25 октября.

    Как передает Report, об этом говорится в распространенном коммюнике вьетнамского МИД.

    "По приглашению президента Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Лыонг Кыонга генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш нанесет официальный визит во Вьетнам и примет участие в церемонии подписания Конвенции ООН по борьбе с киберпреступностью с 24 по 25 октября", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства СРВ.

