Генсек ООН посетит Вьетнам 24-25 октября
Другие страны
- 21 октября, 2025
- 07:56
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш посетит Вьетнам с официальным визитом 24-25 октября.
Как передает Report, об этом говорится в распространенном коммюнике вьетнамского МИД.
"По приглашению президента Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Лыонг Кыонга генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш нанесет официальный визит во Вьетнам и примет участие в церемонии подписания Конвенции ООН по борьбе с киберпреступностью с 24 по 25 октября", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства СРВ.
