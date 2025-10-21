BMT baş katibi Vyetnama səfər edəcək
BMT-nin baş katibi Antoniu Quterreş oktyabrın 24-25-də Vyetnamda rəsmi səfərdə olacaq.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Vyetnamın Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı kommünikedə deyilir.
"BMT-nin baş katibi Antoniu Quterreş Vyetnam Sosialist Respublikasının Prezidenti Lıonq Kıonqan dəvəti ilə Vyetnamda rəsmi səfərdə olacaq və oktyabrın 24-25-dək BMT-nin Kibercinayətkarlıq üzrə Konvensiyasının imzalanması mərasimində iştirak edəcək", - Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatında deyilir.
