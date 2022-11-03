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Генсек ООН поблагодарил Турцию

Генсек ООН поблагодарил Турцию Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш поблагодарил Турцию.
Другие страны
3 ноября 2022 г. 00:38
Генсек ООН поблагодарил Турцию

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш поблагодарил Турцию.

Как сообщает местное бюро Report, об этом на пресс-конференции заявил пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Пресс-секретарь сообщил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш высоко оценил возвращение России к соглашению о Черноморской зерновой инициативе после дипломатических усилий Турции: "Зерновой коридор вновь открыт. А.Гутерреш благодарит Турцию за ее дипломатические усилия и отмечает, что он продолжает переговоры со всеми сторонами по продлению соглашения и устранению препятствий для российского экспорта продовольствия и удобрений.

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