    Другие страны
    • 03 ноября, 2025
    • 23:22
    Генсек ООН поблагодарил Катар за роль в прекращении огня в Газе

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш встретился с премьер-министром Катара шейхом Мухаммедом бен Абдулрахманом бен Джассимом Аль Тани в Дохе в преддверии Второго всемирного саммита по социальному развитию.

    Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил пресс-секретарь главы организации Стефан Дюжаррик.

    По его словам, во время встречи в Дохе в понедельник стороны обсудили ряд региональных проблем, в том числе текущую ситуацию в секторе Газа.

    Гутерриш поблагодарил руководство Катара за его роль в содействии прекращению огня в палестинском анклаве.

    "Генеральный секретарь подчеркнул необходимость создания политической основы для решения проблемы создания двух государств путем переговоров (Палестины и Израиля - ред.)", - добавил Дюжаррик.

