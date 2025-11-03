Генсек ООН поблагодарил Катар за роль в прекращении огня в Газе
- 03 ноября, 2025
- 23:22
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш встретился с премьер-министром Катара шейхом Мухаммедом бен Абдулрахманом бен Джассимом Аль Тани в Дохе в преддверии Второго всемирного саммита по социальному развитию.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил пресс-секретарь главы организации Стефан Дюжаррик.
По его словам, во время встречи в Дохе в понедельник стороны обсудили ряд региональных проблем, в том числе текущую ситуацию в секторе Газа.
Гутерриш поблагодарил руководство Катара за его роль в содействии прекращению огня в палестинском анклаве.
"Генеральный секретарь подчеркнул необходимость создания политической основы для решения проблемы создания двух государств путем переговоров (Палестины и Израиля - ред.)", - добавил Дюжаррик.