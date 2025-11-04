BMT-nin Baş katibi Qətərə Qəzza ilə bağlı təşəkkür edib
Digər ölkələr
- 04 noyabr, 2025
- 00:49
BMT-nin Baş katibi Antonio Quterreş İkinci Dünya Sosial İnkişaf Sammiti öncəsi Dohada Qətər Dövlətinin Baş naziri və xarici işlər naziri Şeyx Məhəmməd bin Əbdülrəhman bin Casim Al Tani ilə görüşüb.
"Report" xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə BMT baş katibinin mətbuat katibi Stefan Düjarrik məlumat verib.
Onun sözlərinə görə, Dohada keçirilən görüşdə tərəflər bir sıra regional məsələləri, o cümlədən Qəzza zolağındakı mövcud vəziyyəti müzakirə ediblər.
Quterreş Qətər rəhbərliyinə Fələstin anklavında atəşkəsin əldə olunmasında roluna görə təşəkkür edib.
Baş katib danışıqlar yolu ilə iki dövlətli həll üçün siyasi zəmin yaradılmasının zəruriliyini vurğulayıb.
